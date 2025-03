POL-DU: Marxloh: Polizei beobachtet Drogendeal

Duisburg (ots) - Unbekannte haben am Dienstagvormittag (4. März, gegen 11:15 Uhr) Sperrmüll auf der Gartsträucherstraße in Brand gesetzt. Durch das Feuer sind Schäden an der Hauswand und an einem Fenster entstanden. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer ...

