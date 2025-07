Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Reifen zerstochen - Sachbeschädigungen - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Aufgefahren

Hintereinander befuhren am Donnerstag um 18:15 Uhr ein 28-jähriger Lenker eines Ford Kuga und ein 35-jähriger Lenker eines VW Multivan die L1029 von Killingen in Richtung Ellwangen. Der Ford-Lenker erkannte hierbei zu spät, dass der vorausfahrende VW-Fahrer sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Oberkochen: Unfall im Kreisverkehr

Am Donnerstag um 16.15 Uhr fuhr eine 58-jährige Lenkerin eines Mercedes in den Kreisverkehr in der Walcholdersteige ein. Hierbei übersah sie einen im Kreisverkehr bereits heranfahrenden 60-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht.

Lauchheim-Röttingen: Sachbeschädigung im Bürgersaal

Im Bürgersaal in der Schulstraße wurden zwischen dem 11.07.25 und dem 15.07.25 mehrere Bewegungsmelder von der Wand gerissen und so ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Ellwangen: Hinterrad weggerutscht

Am Donnerstag um 20:10 Uhr befuhr eine 16-jährige Moped-Lenkerin die Kreisstraße von Dalkingen in Richtung Ellwangen. Beim Abbiegen in die Dalkinger Straße rutschte das Hinterrad des Kleinkraftrades weg und es kam zum Sturz. Hierbei wurde sie und ihre 16-Jährige Sozia leicht verletzt.

Waldstetten: Fenster beschädigt

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 16:00 Uhr, beschädigten Unbekannte ein Glasfenster neben einer Haustüre eines Mehrfamilienhauses in der Brunnengasse. Das Glas der Scheibe zersprang und es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Polizeiposten Waldstetten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 42454.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr einen VW Transporter, der am Straßenrand in der Rechbergstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

An einem Renault, der in einer Tiefgarage in der Straße Fehrle-Gärten abgestellt war, wurden am Donnerstag zwischen 11:00 und 18:00 Uhr alle vier Reifen zerstochen. Um Hinweise auf den unbekannten Verursacher bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Heubach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein Renault, der neben der Einmündung Rosensteinstraße/Schulstraße geparkt war, von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt unerlaubt fort und hinterließ einen Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verkehrsteilnehmer, der vermutlich mit einem gelben Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Skoda, der am rechten Fahrbahnrand der Kaspar-Vogt-Straße parkte, wurde am Donnerstag um ca. 20:00 Uhr beschädigt. Beim Verursacherfahrzeug, welches mit zwei Männern besetzt war, soll es sich um einen roten Mercedes Sprinter mit rumänischem Kennzeichen gehandelt haben. Am Skoda entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 69-jähriger Lkw-Lenker die Brainkofer Straße in Richtung Herlikofen Ortsmitte. Nach der dortigen Tankstelle kam er vermutlich aufgrund von kurzzeitiger Ablenkung auf die Gegenfahrspur und touchierte seitlich einen entgegenkommenden Pkw. In der Folge geriet der Lkw weiter nach links und kollidierte mit einem ebenso entgegenkommenden 57-jährigen KTM-Fahrer. Der Motorradfahrer wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und vom Krad geschleudert. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

