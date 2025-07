POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall und Beschädigung an Pkw

Aalen (ots) - Fellbach: Unfall - Fahrradfahrer übersehen Ein 65-jähriger Radfahrer war am Donnerstag gegen 10:00 Uhr auf dem Radweg der Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als eine 49-jährige Audi-Fahrerin von der Hölderlinstraße in die Schorndorfer Straße einbiegen wollte, übersah sie den Radfahrer. Es kam zum Unfall, bei dem der Radfahrer stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen an ...

