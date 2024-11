Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht beim Einkaufscenter

Zweibrücken (ots)

Am Freitagvormittag parkte eine 19-Jährige ihren weißen Fiat 500 um 11:20 Uhr auf dem Parkplatz des Hilgardcenters in der Saarlandstraße. Der Kleinwagen stand in der mittleren Parkreihe gegenüber eines Bekleidungsgeschäfts. Als sie um 11:42 Uhr an ihr Auto zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite fest. Diesen Schaden, der ungefähr 2.000 Euro beträgt, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken. Es könnte sich bei dem Unfallverursacher möglicherweise um ein hellblaues Fahrzeug gehandelt haben. Zur Klärung des Unfallhergangs sowie Ermittlung des Unfallverursachers sucht die Polizei Zweibrücken (Tel.: 06332 976-0) Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell