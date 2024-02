Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gewässerverunreinigung in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Gleich mehrere Zeugen haben am Mittwoch, 14. Februar 2024, die Polizei verständigt und eine Gewässerverunreinigung in Delmenhorst gemeldet. Der Ursprung konnte in der Stadtmitte ausgemacht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die ersten Anrufe bei der Polizei sind gegen 08:50 Uhr eingegangen. Hier schilderten die Zeugen, dass auf der Welse in Höhe eines Einkaufszentrums an der Stedinger Straße ein Ölfilm zu sehen sei. Kurze Zeit später gingen identische Meldungen ein, die die Delme im Bereich der Nordwollestraße betrafen. Während alarmierte Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Ölsperren errichteten, gingen Beamte der Polizei der möglichen Ursache auf den Grund. Dabei stellten sie fest, dass die Marktstraße in Höhe der Straße "Am Stadtwall" durch Öl oder Kraftstoff verunreinigt war. Von dort gelangten die Betriebsstoffe in die Kleine Delme und verteilten sich im weiteren Verlauf über den Ordemannskanal bis in die Welse.

Sehr wahrscheinlich sind die Betriebsstoffe aus einem Fahrzeug ausgetreten, das vor einer Rotlicht zeigenden Ampel warten musste. Wer Angaben zu einem möglichen verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Die verunreinigten Straßen mussten durch eine Spezialfirma gesäubert werden.

