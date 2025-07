Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw geöffnet, Diebstahl von E-Bike sowie Sachbeschädigungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Aalen (ots)

Stimpfach: Pkw geöffnet

In einem Zeitraum von Donnerstag 23:15 Uhr bis Freitag 8:30 Uhr wurde in einem Innenhof in der Mühlstraße eine Gummidichtung eines Pkw des Herstellers VW Caddy beschädigt und sich anschließend Zugriff zum Auto verschafft. Entwendet wurde jedoch nichts. Ein weiteres, geschlossenes Fahrzeug des Herstellers Mercedes wurde ebenfalls geöffnet angetroffen, sowie an einem Pkw des Herstellers Ford wurde ein geöffneter Tankdeckel wahrgenommen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, können sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim melden.

Fichtenberg: Diebstahl von E-Bike

An der Landstraße 1066 in Fahrtrichtung Oberrot stellte ein Fahrradfahrer am Montag gegen 17 sein Fahrrad aufgrund einer Panne an einem Geländer ab, als er gegen 22 Uhr an die Örtlichkeit zurückkehrte, war das gesicherte Fahrrad entwendet worden. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Fischer Viator 3.0. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Gaildorf: Mehrere Sachbeschädigungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht auf Freitag kam es im Zeitraum zwischen 00:45 und 01:15 Uhr im Bereich einer Schule in der Schloßstraße zu erheblichen Sachbeschädigungen. Unbekannte warfen insgesamt neun Fensterscheiben einer dortigen Grund- und Werkrealschule mutwillig ein.

An der Grundschule wurden mehrere Fensterscheiben im Erdgeschoss, an der Werkrealschule weitere im 1. Obergeschoss sowie zwei im Erdgeschoss beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Im Nahbereich der Schule wurden zur Tatzeit drei bislang unbekannte Jugendliche gesichtet.

Des Weiteren wurden in derselben Nacht auf einem Verbindungsweg zwischen Gaildorf und Münster an einem Fuß- und Radweg entlang des Kochers zwei Gullydeckel entfernt und in den Fluss geworfen sowie eine Hinweistafel mitsamt Mast und Betonfundament herausgerissen und stark verbogen. Der Sachschaden in diesem Fall beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu den verdächtigen Personen oder sonstigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 0791 4000.

