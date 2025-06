Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- Altstadt: Räuberischer Diebstahl an Verkaufsstand - Zeuge gesucht

Bereits am vergangenen Freitag, 30.05.2025, hat gegen 17:40 Uhr ein 29-Jähriger an einem Verkaufsstand am Rotteckring in Freiburg Schmuck entwendet und flüchtete anschließend. Der Mann wurde durch einen aufmerksamen Zeugen verfolgt und konnte kurz nach einer Fußgängerampel in der Eisenbahnstraße gestellt werden. Im weiteren Verlauf kam es aufgrund der Gegenwehr des Tatverdächtigen zu einem Gerangel, bei dem der Zeuge zu Boden fiel. Trotz des renitenten Verhaltens des Tatverdächtigen war es dem Zeugen wohl gelungen, dem 29-Jährigen den zuvor entwendeten Schmuck abzunehmen und anschließend dem geschädigten Verkäufer zurückzugeben. Der Zeuge entfernte sich danach in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige versuchte zwischenzeitlich erneut zu flüchten und wurde dabei von weiteren Zeugen verfolgt, bis er vom Sicherheitspersonal eines ebenfalls in der Eisenbahnstraße gelegenen Supermarktes festgehalten und anschließend der hinzugerufenen Polizei übergeben werden konnte.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls gegen den 29-Jährigen eingeleitet und sucht nun nach dem unbekannten Zeugen, der den Tatverdächtigen gestellt und die Beute zurück an den Besitzer übergeben hat.

Der gesuchte Zeuge wurde wie folgt beschrieben:

- zwischen 30 und 40 Jahren alt, - ca 170-175 cm groß, - dunkle Hautfarbe, - befand sich wohl in Begleitung eines etwa 8-jährigen Kindes, - wurde möglicherweise durch den Vorfall an den Händen verletzt.

