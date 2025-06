POL-FR: Teningen: Sachbeschädigung am Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 05.06.2025, im Zeitraum zwischen 08:00 und 19:30 Uhr, ereignete sich in Emmendingen in der Milchhofstraße auf dem Parkplatz des Gesundheitswesens ein Verkehrsunfall mit vermeintlich zwei beteiligten Pkw. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken den unmittelbar daneben geparkten Opel Corsa und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. ...

