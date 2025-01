Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht mutmaßliche Wohnungseinbrecher - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die Männer sollen am 19.11.2024 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der August-Bier-Straße in Bonn-Kessenich eingebrochen sein. Dort erbeuteten die Unbekannten neben Bargeld auch mehrere hochwertige Uhren (siehe Pressemeldung vom 20.11.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5912549).

Die Tatverdächtigen wurde von einer Überwachungskamera des Hauses aufgenommen. Die Bilder der Männer sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/155990

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

