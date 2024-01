Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Fahrzeug beschädigt

Polizei sucht Mann welcher die vermutliche Unfallverursacherin ansprach

Straelen (ots)

Am Montag (22. Januar 2024) kam es zwischen 11:40 Uhr und 11:50 Uhr an der Bayonstraße in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Ford Tourneo, welcher auf einem Parkplatz abgestellt gewesen war, im Bereich des hinteren Radkastens auf der Beifahrerseite beschädigt. Der 37-jährige Halter wurde durch einen aufmerksamen Zeugen über die Beschädigung an seinem Fahrzeug informiert und verständigte die Polizei.

Der Zeuge hatte zudem beobachten können, wie im oben genannten Tatzeitraum ein bislang unbekannter Mann eine ältere Frau angesprochen und auf die Beschädigungen an dem Fahrzeug aufmerksam gemacht hatte. Nach Angaben des Zeugen hätte sich die Frau die Beschädigungen am grauen Ford Tourneo angeschaut, sich dann aber mit einem schwarzen Smart (Modell: ForFour) von der Örtlichkeit entfernt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach dem Mann, welcher die Frau angesprochen hatte und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern (02831 1250) entgegen. (pp)

