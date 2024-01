Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Mehrere Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen

Unbekannte Täter entwenden Wertgegenstände

Kreis Kleve (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (21. Januar 2024), 17:30 Uhr und Montag (22. Januar 2024), 09:10 Uhr, kam es am Tulpenweg in Kleve zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Dabei beschädigten unbekannte Täter die Scheibe der Kofferraumtür sowie die Scheibe einer Schiebetür eines grauen VW Caddy und gelangten so an die Wertgegenstände im Inneren des Fahrzeugs. Der oder die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eines 29-jährigen Nutzers u.a. mehrere Werkzeugbehälter, eine Werkzeugtasche, einen Akkukompressor sowie einen Hochdruckreiniger.

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug kam es in Weeze. Dabei verschafften sich die Täter im Zeitraum von Samstag (20. Januar 2024), 20:00 Uhr und Montag (22. Januar 2024), 05:00 Uhr, Zugang zu einem KIA Cee'd. Der Wagen, aus welchem u.a. Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie ein Ausweisdokument entwendet wurden, war am Rühlscherweg abgestellt gewesen. Wie die Täter an die Wertsachen im Wagen der 21-jährigen Halterin gelangten, ist bislang noch unklar.

Auch an der Örtlichkeit "Am Bruch" in Weeze kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw und das im Zeitraum von Sonntag (21. Januar 2024), 15:30 Uhr und Montag (22. Januar 2024), 07:45 Uhr. Der 29-jähriger Halter eines grauen VW Golf stellte den Diebstahl einer E-Gitarre sowie eines Verstärkers fest und informierte die Polizei. Auch in diesem Sachverhalt ist bislang noch unklar, wie sich der oder die Täter Zugang zum Fahrzeug verschaffen konnten.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve (02821 5040) und der Kripo Goch (02823 1080) entgegen.

Um sich gegen Diebstähle aus abgestellten Fahrzeugen bestmöglich zu schützen, rät die Polizei:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug nicht nur zum Schutz vor Diebstahl auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab.

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell