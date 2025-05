Sulz am Neckar (ots) - Am Samstagabend hat sich an der Kreuzung Obere Straße / Lindenstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Eine 32-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gegen 18:00 Uhr die Lindenstraße in ortsauswärtiger Richtung und kollidierte an der Kreuzung zur Oberen Straße ...

