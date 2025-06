POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Brake unterwegs

Delmenhorst (ots) - Tödliche Verletzungen erlitt ein 33-jähriger Mann am Mittwoch, 11. Juni 2025 gegen 00:30 Uhr durch einen Vorfall in Ganderkesee/ Rethorn im Bereich der Straße Hohenkamp. Die Tatumstände bieten Anlass in verschiedene Richtungen zu ermitteln. Die Polizei und Staatsanwaltschaft können ein ...

mehr