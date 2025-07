Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 26.07.2025

Aalen (ots)

Kirchberg: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Am Freitag kam es in Kirchberg kurz vor 13:00 Uhr auf der Haller Straße, beim Überqueren der Straße, durch einen 15-jährigen Fußgänger zu einem Zusammenstoß mit einem vorbeifahrenden VW Touran. Der 15-jährige Fußgänger wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 78-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Obersontheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Aufgrund nicht ordnungsgemäß angezogener Handbremse geriet am Freitag gegen 14:00 Uhr ein geparkter 1er BMW in der Schlossstraße in Obersontheim ins Rollen. Der BMW rollte rückwärts und touchierte einen 28-jährigen Fußgänger, bevor er letztlich in einem Gartengrundstück zum Stehen kam. Der Fußgänger zog sich leichte Verletzungen zu und an dem Grundstück entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell