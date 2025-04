Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag zwischen 07:25 und 19:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte im Industriegebiet Süd in Papenburg ein beige-brauner Hafei-Kastenwagen beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

