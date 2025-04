POL-EU: Pkr-Brand

Euskirchen (ots) - In der Zeit von Sonntag (13. April), 22 Uhr, bis Montag (14. April), 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kiosk an der Klosterstraße in Euskirchen ein. Zunächst beschädigten die Unbekannten die Schaufensterscheibe des Kiosks. Anschließend wurde die Eingangstür aufgehebelt und geöffnet. Im Inneren wurden mehrere Regale durchsucht. Ein Regal wurde von den Unbekannten umgeworfen. Des Weiteren wurden mehrere Spirituosen zerstört und auf dem Boden ...

