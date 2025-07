Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schrozberg: Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Samstag gegen 16:30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem PKW Opel auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ringstraße. Beim Einparken streifte er einen geparkten PKW Renault und entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei mit dem Auto von der Unfallstelle, obwohl er einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht hatte. Der 54-Jährige konnte durch die Polizeistreife ermittelt werden und da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Gerabronn: Alkoholisiert und ohne Führerschein Unfall verursacht

Am Samstag gegen 18:50 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem PKW Opel den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße. Da er beim Einparken infolge seiner Alkoholisierung leichte Schwierigkeiten hatte, streifte er beim Rangieren zunächst den links neben ihm geparkten PKW Renault. Anschließend fuhr er rückwärts und stieß gegen einen in der gegenüberliegenden Parkbucht stehenden PKW BMW. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 7.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 49-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Darüber hinaus ist der 49-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

