POL-SI: Trotz intensiver Suche: 56-Jähriger weiterhin vermisst - #polsiwi

Siegen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (02.04.2025) mit starken Kräften nach dem 56-Jährigen gesucht, der seit Dienstagnachmittag vermisst wird.

Unter anderem kam dabei auch ein Mantrailer zum Einsatz, der die Einsatzkräfte in die Birlenbacher Straße in Geisweid führte. Dort verlor sich trotz intensiver Suchmaßnahmen die Spur. Schon am Dienstagabend waren ein Mantrailer sowie ein Hubschrauber der Polizei an der Suche beteiligt.

Von dem Vermissten fehlt weiterhin jede Spur. Auch Hinweise aus der Bevölkerung führten nicht zum Erfolg.

Die Bilder des Vermissten gibt es in der Öffentlichkeitsfahndung unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/164267

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

