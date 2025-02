Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Entwendung von zwei hochwertigen E-Mountainbikes

Andernach (ots)

Am Freitag, den 21.02.25, kam es gegen 16:00 Uhr in der Konrad-Adenauer-Allee zu einem Diebstahl von zwei hochwertigen E-Mountainbikes in der Fully-Ausführung. Die Täter flüchteten mit den entwendeten E-Bikes in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

