POL-PDKO: Taschendiebstahl im Kaufland Bendorf

Andernach (ots) - Am Sa. 22.02.2025, gegen 00:05 Uhr, wurde eine größere Schlägerei in Mülheim-Kärlich, an der Kurfürstenhalle, gemeldet. Nach den ersten Ermittlungsergebnissen kam es zunächst zu einer Schlägerei zwischen einem 19- jährigen und einem 22-jährigen. Als zwei Security-Mitarbeiter und ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes diesen Streit schlichten ...

