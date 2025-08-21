PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Hagen: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei | Mann sticht auf Nachbarn ein - Hagener Mordkommission eingesetzt

Herdecke/ Hagen (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) gerieten ein 69-jähriger Mann und sein 52-jähriger Nachbar gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Herdecke in einen Streit. Der Auseinandersetzung lag ein bereits seit längerer Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit zugrunde. Im Verlauf der Konfrontation stach der 69-Jährige auf seinen Kontrahenten ein und kehrte danach in seine Wohnung zurück. Der 52-Jährige wählte den Notruf und wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr besteht nicht. Der 69-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:25

    POL-EN: Herdecke: Brand eines Kleintransporters

    Herdecke (ots) - Zu einem Brand eines Kleintransporter auf der Hengsteyseestraße kam es am 21.08.2025 gegen 02:00 Uhr. Der Transporter der Marke VW stand an der Hengsteyseestraße geparkt. Hinter dem Fahrzeug befand sich ein Baukompressor, welcher durch den Brand ebenfalls beschädigt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungsstand gibt es Hinweise, dass es sich bei der Brandentstehung um eine vorsätzliche Tat handeln könnte. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:07

    POL-EN: Ennepetal: Zusammenstoß zwischen zwei Pkw- ein Fahrer wird leicht verletzt

    Ennepetal (ots) - Ein 23-jähriger Wuppertaler wurde bei einem Verkehrsunfall am 19.08.2025, gegen 22:30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Winterberger Straße/ Königsfelder Straße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Hagener mit seinem Pkw der Marke VW die Königsfelder Straße in Fahrtrichtung Winterberger Straße. Er beabsichtigte im ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:13

    POL-EN: Herdecke: Autofahrer verursacht alkoholisiert Unfall und flüchtet im Anschluss

    Herdecke (ots) - Ein 39-jähriger Hagener befuhr am 19.08.2025 die Dortmunder Landstraße in Herdecke. Gegen 22:30 Uhr prallte er auf Höhe der Einmündung der Wittener Landstraße mit seinem grauen Opel auf ein an der roten Ampel stehenden Mercedes. Daraufhin stieg der Hagener aus und flüchtete. Kurz danach kam ein Streifenwagen der Polizei Bochum dort vorbei und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren