Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Hagen: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei | Mann sticht auf Nachbarn ein - Hagener Mordkommission eingesetzt

Herdecke/ Hagen (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) gerieten ein 69-jähriger Mann und sein 52-jähriger Nachbar gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße in Herdecke in einen Streit. Der Auseinandersetzung lag ein bereits seit längerer Zeit schwelender Nachbarschaftsstreit zugrunde. Im Verlauf der Konfrontation stach der 69-Jährige auf seinen Kontrahenten ein und kehrte danach in seine Wohnung zurück. Der 52-Jährige wählte den Notruf und wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr besteht nicht. Der 69-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

