Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Zusammenstoß zwischen zwei Pkw- ein Fahrer wird leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Ein 23-jähriger Wuppertaler wurde bei einem Verkehrsunfall am 19.08.2025, gegen 22:30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Winterberger Straße/ Königsfelder Straße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Hagener mit seinem Pkw der Marke VW die Königsfelder Straße in Fahrtrichtung Winterberger Straße. Er beabsichtigte im Kreuzungsbereich als Linksabbieger die Winterbergerstraße zu verlassen, beachtete jedoch nicht die Vorfahrt des Wuppertalers. Dieser war mit seinem Pkw Mercedes in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Hagener kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 20.08.2025 – 12:13

    POL-EN: Herdecke: Autofahrer verursacht alkoholisiert Unfall und flüchtet im Anschluss

    Herdecke (ots) - Ein 39-jähriger Hagener befuhr am 19.08.2025 die Dortmunder Landstraße in Herdecke. Gegen 22:30 Uhr prallte er auf Höhe der Einmündung der Wittener Landstraße mit seinem grauen Opel auf ein an der roten Ampel stehenden Mercedes. Daraufhin stieg der Hagener aus und flüchtete. Kurz danach kam ein Streifenwagen der Polizei Bochum dort vorbei und ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:20

    POL-EN: Hattingen: 91-jähriger Hattinger wird Opfer einer Betrugsmasche- Bargeld übergeben

    Hattingen (ots) - Ein 91-jähriger Hattinger wurde am 15.08.2025 gegen 13:00 Uhr Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Es meldete sich eine weibliche Person telefonisch bei dem Hattinger und teilte mit, dass seine Bank die Echtheit von Geldnoten überprüfen müsse. Deswegen solle er einen hohen Geldbetrag in unterschiedlichen Scheingrößen abholen. Der 91-jährige ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:03

    POL-EN: Gevelsberg- Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht am Kopf

    Gevelsberg (ots) - Am 15.08.2025 um 12.45 Uhr befuhr eine 63-jährige mit ihrem 64-jährigen Begleiter die Silscheder Straße in FR Berchemallee in Gevelsberg. Der 64-jährige fuhr vornweg und musste aufgrund eines Tieres sein Fahrzeug abbremsen und wich diesem aus, die 63-jährige kollidierte mit dem Vordermann und verletzte sich leicht am Kopf. Sie wurde zwecks ...

    mehr
