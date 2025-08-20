Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Zusammenstoß zwischen zwei Pkw- ein Fahrer wird leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Ein 23-jähriger Wuppertaler wurde bei einem Verkehrsunfall am 19.08.2025, gegen 22:30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Winterberger Straße/ Königsfelder Straße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Hagener mit seinem Pkw der Marke VW die Königsfelder Straße in Fahrtrichtung Winterberger Straße. Er beabsichtigte im Kreuzungsbereich als Linksabbieger die Winterbergerstraße zu verlassen, beachtete jedoch nicht die Vorfahrt des Wuppertalers. Dieser war mit seinem Pkw Mercedes in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge im Frontbereich erheblich beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Hagener kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell