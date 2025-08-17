Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich leicht am Kopf

Gevelsberg (ots)

Am 15.08.2025 um 12.45 Uhr befuhr eine 63-jährige mit ihrem 64-jährigen Begleiter die Silscheder Straße in FR Berchemallee in Gevelsberg. Der 64-jährige fuhr vornweg und musste aufgrund eines Tieres sein Fahrzeug abbremsen und wich diesem aus, die 63-jährige kollidierte mit dem Vordermann und verletzte sich leicht am Kopf. Sie wurde zwecks weiterer medizinischer Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Sie trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell