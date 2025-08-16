Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- PKW übersieht beim Abbiegen in Grundstückseinfahrt Fahrradfahrerin, Person wird leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am 15.08.2025 gegen 17.55 Uhr beabsichtigt eine 34- jährige mit ihrem Kia nach rechts in eine Grundstückseinfahrt der Hagener Straße in Gevelsberg einzubiegen. Sie übersieht dabei eine 28-jährige Fahrradfahrerin, welche den Radweg in FR Gevelsberg befährt. Die Fahrradfahrerin stürzt und zieht sich dabei eine leichte Verletzung zu. Das Fahrrad wird so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell