LPI-J: Kraftstoff-Diebe unterwegs
Weimar (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag suchten unbekannte Täter einen parkenden Pkw Renault im Klosterweg in Weimar heim. Offensichtlich in der Absicht, Kraftstoff zu entwenden, öffneten der/die Täter den Tankdeckel des Fahrzeuges und rissen den Tankstutzen heraus. Vermutlich wurden die Diebe gestört, denn sie verließen ohne Beutegut den Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 350 EUR geschätzt.
