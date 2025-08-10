PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Kraftrad entwendet

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend, ca. 22:00 Uhr bis Samstag, ca. 06:15 Uhr entwendeten Unbekannte ein in der Dr.-Salvador-Allende-Straße geparktes Kraftrad der Marke MZ 125, Farbe Rot. Das Krad hat das Kennzeichen WE-JA33. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges wird auf ca. 1.600 EUR geschätzt. Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643-8820 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

