Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vereinskasse entwendet

Apolda (ots)

Besonders dreiste Diebe verschafften sich im Zeitraum vom 07.08.2025, 23:30 Uhr bis 08.08.2025, 09:45 Uhr über ein geschlossenes Fenster Zutritt in das Sportlerheim der BSC Apolda e.V. in der Graf-Wichmann-Straße in Apolda. Im Sportlerheim öffneten sie gewaltsam die Tür zum Verkaufsraum und entwendeten hieraus die Vereinskasse samt Inhalt. Der oder die unbekannten Täter flüchteten anschließend unerkannt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, welche Beobachtungen in dem Bereich um das Sportlerheim gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

