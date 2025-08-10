Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholbedingter Unfall

Jena (ots)

Glück hatte ein 61-jähriger Mann aus dem Saale Holzland Kreis. Er war am 09.August 2025 gegen 13:10 Uhr mit seinem dreirädrigem Mofa aus Richtung Quirla kommend in Richtung Möckern unterwegs. Er wollte eine Abzweigung nehmen und kam dabei mit seinem Gefährt von der Straße ab. Dieses kippte um, die Feuerwehr mußte den Mann befreien. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden schnell den Grund für den Unfall heraus, der Mann stand unter dem Einfluß von Alkohol, ein erster Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Mann wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell