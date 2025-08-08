PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verstoß gegen Waffengesetz und Betäubungsmittelgesetz

Apolda (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrs- und Personenkontrolle stellte die Polizei gestern zwei Verstöße fest. Bei einem 24-jährigen E-Roller-Fahrer wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis anschlug und bei einem 45-Jährigen fanden die Beamten ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge größer als 8 cm. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde unterbunden und das Messer wurde beschlagnahmt. Gegen beide Männer wurde Anzeige erstattet

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

