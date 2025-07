Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Versuchter Wohnungseinbruch

Twist (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Montag versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße in Twist einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Täterschaft, die Haustür des Wohnhauses mit einem unbekannten Gegenstand gewaltsam aufzuhebeln. Der Einbruch blieb im Versuchsstadium, es gelang den Tätern nicht, in das Gebäude zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 9490 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell