POL-EL: Freren - Radfahrerin stürzt wegen freilaufendem Hund

Bad Bentheim (ots) - Am 20. Juli kam es in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße "Am Bade" in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Citroën C4 auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. ...

mehr