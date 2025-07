POL-EL: Haren - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei bittet um Hinweise

Haselünne (ots) - In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter gegen 4:18 Uhr in eine Bäckerei an der Osterstraße in Haselünne eingebrochen. Sie beschädigten eine Fensterscheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 2.200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Telefonnummer 05961 / ...

mehr