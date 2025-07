POL-EL: Schüttorf - Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Meppen (ots) - Am 18. Juli zwischen 7 und 9 Uhr wurde ein grauer VW Touran, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Schwefinger Straße abgestellt wurde, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend fuhr dieser davon, ohne sich um den Schaden an der rechtsseitig hinteren Tür in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. ...

