POL-EL: Meppen - Fußgänger von Radfahrerin erfasst - Polizei sucht Zeugin

Vrees (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich Freitagnacht gegen 3. 14 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Kiefernbrink in Vrees. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Was sie dabei alles entwendeten, ist bislang noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden. ...

