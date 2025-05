Feuerwehr Bochum

FW-BO: Person aus Wohngebäude gerettet

Bochum (ots)

Am heutigen Morgen gegen 08:30 Uhr kam es zu einem Rettungseinsatzes für den Bochumer Rettungsdienst. Ein Bochumer Bürger benötigte medizinische Hilfe in seiner Wohnung in Höntrop.

Bei Eintreffen der Rettungswagenbesatzung war dieser nach der ersten Patientenversorgung sofort klar, hier wird weitere Unterstützung benötigt. Das Haus ist dermaßen verwinkelt, und das Treppenhaus äußert eng, dass eine patientenschonende Rettung nicht möglich war.

Daraufhin wurde von der Wache Wattenscheid der C-Dienst, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, sowie die Höhenrettungsgruppe, die sich aktuell in ihrer jährlichen Fortbildungsmaßnahme befindet, zu dem Einsatz hinzugezogen.

Gemeinsam erarbeiteten die Einsatzkräfte eine andere Möglichkeit, um den Patienten aus dem Gebäude zu bekommen. Schlussendlich wurde mittels einer tragbaren Leiter eine schiefe Ebene erstellt, über die der Patient auf einer Schleifkorbtrage aus einem Fenster hinausgelassen werden musste. Die Höhenrettungsgruppe sorgte für die Sicherung der Schleifkorbtrage. Dazu musste das Sicherungsseil einmal quer durch das Gebäude in einem Hinterhof befestigt werden.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und der Patient konnte durch den Bochumer Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

