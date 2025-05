Feuerwehr Bochum

FW-BO: Austretender Sauerstoff in Bochum-Wattenscheid

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Am heutigen Sonntag, um 15:15 Uhr, kam es zu einem unkontrollierten Sauerstoffaustritt an einem Heimbeatmungsgerät in einer Wohnung an der Höntroper Straße. Die Bewohner hatten vor dem Eintreffen der ersten Kräfte das Gebäude bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Ein Trupp unter Atemschutz brachte das Gerät ins Freie, weitere Kräfte lüfteten die Wohnung. Für die weitere Verwendung des Gerätes wurde eine Fachfirma zur Einsatzstelle beordert. Insgesamt 16 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner zurück in die Wohnung. Der Einsatz dauerte 45 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell