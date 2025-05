Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall in Günnigfeld mit zwei verletzten Personen

Bochum (ots)

Gegen 12:14 Uhr am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Günnigfelder Straße in Bochum Günnigfeld. Ein PKW kam von der Straße ab und ist auf der Seite liegend gegen einen Baum gelehnt zu stehen gekommen.

Die Feuerwehrleitstelle alarmiert die Feuerwache Wattenscheid sowie zwei Rettungswagen und einen Notarztwagen, die TOJ aus der Innenstadtwache, den Rüstwagen und den Einsatzleitdienst der Hauptwache sowie die Löscheinheit Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte betreute die Besatzung einer Polizeistreife bereits die beiden Insassen des verunfallten PKWs, die zu diesem Zeitpunkt noch in dem Fahrzeug eingeschlossen waren. Auf Grund der schweren Verletzungen einer der Personen musste eine Sofortrettung eingeleitet werden. Dazu wurde das Fahrzeug durch die Feuerwehr stabilisiert. Anschließend sind beide Insassen durch den Kofferraum aus dem Fahrzeug befreit worden und an den Rettungsdienst übergeben. Dieser brachte beide Patienten in ein Bochumer Krankenhaus.

Die TOJ (Ausbildungseinheit) unterstützte im Anschluss ein Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs. Eine Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei. Für 35 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst war der Einsatz gegen 13:22 Uhr beendet.

