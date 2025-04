Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Schrott bei einem Recycling-Betrieb in Wattenscheid

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Brandereignis bei einem Recycling-Betrieb im Wilhelm-Leithe-Weg in Wattenscheid. Schrott, der in Metall-Gitterboxen gelagert war, fing Feuer. Passanten meldeten daraufhin über den Notruf den Entstehungsbrand. Die Rauchsäule war auch auf der A40 eindeutig erkennbar.

Die zuständige Feuerwache Wattenscheid, der Führungsdienst der Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte und Eppendorf-Höntrop wurden zur Einsatzadresse alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten 5 Gitterboxen mit Schrott, die durch einen Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr und Schaumrohr gelöscht werden konnten. Eine weitere Brandausbreitung konnte dadurch schnell verhindert werden.

Zur Brandursachenermittlung übernahm die Polizei die Einsatzstelle. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach einer Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell