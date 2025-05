Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall zwischen drei PKW auf der A43

Bochum (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW auf der A43 in Fahrtrichtung Münster. Mehrere Personen mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz nach dem Kreuz A43 / A40 in der Auffahrtsspur auf die A43 sowie der Abfahrtsspur Richtung Bochum Gerthe. Zwei PKW sind initial zusammengestoßen, ein dritter PKW wurde dabei touchiert.

In einem der PKW saß ein Vater mit seinen zwei neugeborenen Kindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der Vater einen Schock und musste medizinisch überwacht werden. Die beiden neugeboren sind unverletzt geblieben.

In dem anderen Unfallwagen saßen ein Vater mit Mutter und Kind. Das Kind erlitt eine leichte Kopfverletzung. Die Eltern klagten ebenfalls über Beschwerden und mussten durch den Rettungsdienst betreut werden. Die Fahrerin des dritten Fahrzeuges ist glücklicherweise unverletzt geblieben.

Alle Insassen der beiden eigentlichen Unfallfahrzeuge sind durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus transportiert worden. Während des Einsatzes war die Auffahrtsspur komplett gesperrt. Beendet war der Einsatz gegen 18:00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell