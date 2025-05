Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrolle

Edesheim (ots)

Gleich sechs Autofahrer wurden gestern Morgen (07.05.2025., 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr) in der Staatsstraße sanktioniert, weil sie während der Fahrt telefonierten. Sie erhalten in Kürze einen Bußgeldbescheid von 100.- Euro sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Vier weitere Autofahrer mussten 30 Euro Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie nicht angegurtet waren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell