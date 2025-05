Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flemlingen - Zu schnell unterwegs

Flemlingen (ots)

Ein 17 Jahre alter Kradfahrer aus dem Kreisgebiet stürzte am Mittwochnachmittag (07.05.2025, 17.34 Uhr) auf der L 512 bei Flemlingen in einer Kurve, weil er ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge zu schnell unterwegs war. Mit Knöchel- und Knieverletzungen kam er in ein Krankenhaus. An seinem Zweirad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell