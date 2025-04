LPI-NDH: Brachfläche im Stadtgebiet in Brand

Niederorschel (ots) - Am Mittwochnachmittag stand gegen 15.30 Uhr eine Scheune in Rüdigershagen in Flammen. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Klärung der Brandursache. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf einen Wert im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

