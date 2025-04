Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidieren miteinander - ein Verletzter

Nordhausen (ots)

Auf dem Radweg in der Parkallee kollidierten am Mittwochnachmittag zwei Radfahrer miteinander. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit kam ein 41-Jähriger in den Fahrweg einer 34-Jährigen, die nicht mehr ausweichen konnte - beide Radfahrer stießen zusammen. Hierbei erlitt einer der Beteiligten leichte Verletzungen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nahmen den Unfall auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge des Verkehrsunfalls ein.

