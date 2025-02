POL-PB: Unfall nach Wendemanöver

Hövelhof (ots) - (md) Im Zeitraum zwischen Montag, 03.02., 21.00 Uhr und Dienstag, 04.02., 08.00 Uhr stahlen Unbekannte einen Mercedes-Viano am Wassermannsweg in Hövelhof. Die Polizei sucht Zeugen. Dem 38-jährigen Besitzer des Wagens fiel der Diebstahl am Dienstagmorgen auf. Er hatte den verschlossenen Pkw am Abend zuvor in seiner Garageneinfahrt geparkt. Der oder die Täter stahlen das Fahrzeug, welches nicht über ein Keyless-Go-System verfügt. Im Kofferraum war eine ...

