POL-PB: Zahlreiche Unfälle durch Glätte - Sieben Verkehrsteilnehmer verletzt

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Blitzeis hat am frühen Mittwochmorgen, 05. Februar, zwischen 05:20 Uhr und 09:00 Uhr zu 35 Glätteunfällen im Kreis Paderborn geführt. Sieben Verkehrsteilnehmer verletzten sich, eine Frau davon schwer.

Der erste Unfall mit Sachschaden wurde der Polizei gegen 05:20 Uhr aus Altenbeken-Buke gemeldet. Dort war ein PKW auf der Dorfstraße in ein geparktes Auto gerutscht. Zu weiteren Unfällen mit Blechschäden kam es in Salzkotten-Niederntudorf, Salzkotten-Verne, Lichtenau, Delbrück, am Bahnhof Altenbeken, in Borchen, in der Paderboner Innenstadt sowie in den Ortsteilen Schloß Neuhaus, Sande und Marienloh.

Der erste Glätteunfall mit einer verletzten Verkehrsteilnehmerin ereignete sich gegen 06:10 Uhr kurz vor Paderborn-Wewer. Eine 25-jährige Frau war mit einem Mercedes auf der K37 aus Salzkotten-Oberntudorf in Richtung Wewer unterwegs und kam kurz vor dem Ortseingang von der Fahrbahn ab. Der Mercedes schleuderte in einen Graben und blieb dort auf der Seite liegen. Die Feuerwehr befreite die schwerverletzte Frau aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Die K37 war aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Ebenso gesperrt werden musste zwischenzeitlich die Himmelreichallee in Delbrück. Dort war gegen 06.13 Uhr ein Mini bei glatter Fahrbahn auf dem Dach gelandet. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Auch nicht mehr befahrbar war in Delbrück der Nordring, auf dem sechs Autos ineinander gerutscht waren. Eine Person wurde dabei leichtverletzt. In Paderborn verletzten sich in den Straßen Piepenturmweg, Leostraße und Driburger Straße drei Radfahrer bei Stürzen auf spiegelglatter Fahrbahn. Rettungswagen brachten sie in Paderborner Krankenhäuser. Auch auf dem Emser Kirchweg in Hövelhof stürzte ein Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei Paderborn mahnt Verkehrsteilnehmer weiterhin zu Vorsicht und zu wetterangepasster Fahr- bzw. Verhaltensweise. Speziell in den frühen Morgen- sowie in den Abendstunden kann es durch überfrierende Nässe zu glatten Straßen und Wegen kommen.

