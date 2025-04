LPI-NDH: Brennendes Totholz-Habitat

Nordhausen (ots) - Auf ein Mountainbike im Wert von etwa 1500 Euro hatten es Diebe in Nordhausen abgesehen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 13.45 Uhr, drangen der oder die Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Hardenbergstraße ein und entwendeten das Fahrrad. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens geklärt werden. Wer Hinweise zu Tat oder ...

mehr