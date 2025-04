LPI-NDH: Scheibe einer Bushaltestelle beschädigt

Schönstedt (ots) - Unbekannte drangen in den zurückliegenden Tagen in ein Einfamilienhaus in der Schönstedter Hauptstraße ein. Gewaltsam öffneten sie in dem Haus mehrere Zimmertüren und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Laut dem Geschädigten wurde unter anderem Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza sicherten Spuren und leiteten ein ...

