LPI-J: Scheibe eingeschlagen
Weimar (ots)
Weimar: Donnerstagnachmittag musste ein 83-jähriger Mann den Einbruch in sein Auto feststellen. Seit Dienstag stand dieses in dem Parkhaus Nahe der Hauptpost. Unbekannte zerschlugen die Seitenscheibe des Mitsubishi und entwendeten das Navi aus dem Wagen. Gegenwärtig gibt es keine Hinweise zu möglichen tatverdächtigen Personen. Die Summe aus dem Wert des Navigationsgerätes und der Höhe des entstandenen Sachschadens wird sich auf etwa 1.000,- EUR belaufen.
