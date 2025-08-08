Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach tätlicher Auseinandersetzung gesucht

Weimar (ots)

Weimar: Kurz nach Mitternacht waren zwei junge Frauen mit dem Zug aus Richtung Erfurt kommend unterwegs. Hierin machten zwei Männer ihnen Avancen, welche die Frauen ablehnten. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, welches beleidigend wurde und in dessen Folge eine der Frauen einen der beiden Männer ins Gesicht schlug. Am Weimarer Hauptbahnhof wurde schließlich die Polizei hinzugezogen. Während die Frauen noch angetroffen werden konnten, hatten sich die Männer zwischenzeitlich vom Ort des Geschehens entfernt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden; Tel. 03643/882-0 oder per Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de. Das Aktenzeichen lautet 25321264.

