LPI-J: Vor Kontrolle stiften gegangen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dornburg-Camburg: Kurz vor 00:30 Uhr wollten beamten einen augenscheinlich männlichen Kleinkraftradführer in der Herbert-Teuscher-Straße kontrollieren. als dieser das Vorhaben bemerkte gab er Gas und entzog sich der Kontrolle - vorerst. Über das Versicherungskennzeichen konnte die Wohnanschrift des 21-Jährigen eruiert werden. So wurde dieser aufgesucht und festgestellt, dass er vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert hatte. Die fällige anzeige wurde gefertigt.
